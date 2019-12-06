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Kurumsal Haberler

Bursaspor Başkanı Mestan 'Şehitlere Saygı' fotoğrafını seçti

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

Mustafa Bikeç   | 06.12.2019
Bursaspor Başkanı Mestan 'Şehitlere Saygı' fotoğrafını seçti

Bursa

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yarışma hakkında AA Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin'den bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere Saygı" başlıklı fotoğrafına oy veren Mestan, yaşam kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" ve Sergen Sezgin'in "Misafir Flamingo" fotoğraflarını seçti.


Şehitlere saygı

Spor kategorisinde fotoğrafları tek tek inceleyen Mestan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye maçında Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından yapılan ve Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden Asker Selamı" başlıklı sevinç fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Mestan, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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