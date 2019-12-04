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Kurumsal Haberler

Bursa Valisi Canbolat'ın tercihi 'Yaz-Kış Bir Arada'

Bursa Valisi Canbolat, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsmail Özdemir   | 04.12.2019
Bursa Valisi Canbolat'ın tercihi 'Yaz-Kış Bir Arada' Fotoğraf: İsmail Özdemir / AA

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.


Yaz-kış bir arada

Vali Canbolat, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >> Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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