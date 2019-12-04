Bursa Valisi Canbolat'ın tercihi 'Yaz-Kış Bir Arada'
Bursa Valisi Canbolat, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bursa
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.
Yaz-kış bir arada
Vali Canbolat, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi."Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >> Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.