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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Bursa Valisi Canbolat'ın tercihi 'Ebru sanatı değil, müsilaj' oldu

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsmail Özdemir   | 03.12.2021
Bursa Valisi Canbolat'ın tercihi 'Ebru sanatı değil, müsilaj' oldu Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Canbolat, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Vali Canbolat, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakmam", haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Canbolat, fotoğrafları beğendiğini ifade etti.

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