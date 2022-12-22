Bursa Valisi Canbolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Bursa
Canbolat, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu" fotğrafını seçen Canpolat, çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafların güzel olduğunu ve Anadolu Ajansının çalışmalarını beğendiğini belirten Canbolat, fotoğraflar konusunda emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.