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Politika, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsmail Özdemir   | 25.12.2020
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve "haber", "yaşam", "spor" kategorilerindeki karelerden beğendiklerine oy kullandı.

Başkan Aktaş, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflarını beğendiğini belirten Aktaş, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini de aktardı.




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