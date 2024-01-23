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Kurumsal Haberler

Burdur Valisi Öksüz, "Hayata Tutunan" fotoğrafına oy verdi

Burdur Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilal Altıok  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Burdur Valisi Öksüz, "Hayata Tutunan" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Bilal Altıok/AA

Burdur

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceleyen Öksüz, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" ve Erçin Ertürk'ün asrın felaketi depreminden etkilenen Hatay'daki "Yıkım", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın Şahitliği, "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Altuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan" karesine oy veren Öksüz, "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarını tercih etti.

AA'yı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Öksüz, tüm kategorilerdeki fotoğrafların özellikle 6 Şubat depremi ve Gazze'deki olayları yansıtan anlamlı fotoğraflar olduğunu söyledi.

Birbirinden değerli fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Öksüz, şöyle konuştu:

"Hepsi çok güzel fotoğraflar ama ben depremde 'Hayata Tutunan' fotoğrafındaki kız çocuğunun kurtuluşunu ve Gazze'deki bir morgda hayatını kaybeden bir bebeğin fotoğrafının çok anlamlı olduğunu düşündüğümden bu iki fotoğrafı seçtim. Çevre-Yaşam'da gözbebeğimiz İstanbul Boğazı'nın muhteşem güzelliğini ortaya çıkar fotoğrafı, haber dalında da Hatay'daki yıkımı ve Türkiye Yüzyılı'nı gösteren kareleri seçtim. 2023'de Kadın Voleybol A Milli Takımı'mızın yani filenin sultanlarının başarısını ortaya koyan fotoğraf benim için çok anlamlıydı çünkü önemli bir başarı hikayesini içinde barındırıyor. Emeğin, çalışmanın, gayretin, Türk kadınının çalışarak neleri yapabileceğini göstermesi açısından da çok önemli bulduğumdan bu fotoğrafı spor dalında en iyi fotoğraf olarak seçtim. Hepsi birbirinden değerli, anlamlı, çok güzel kareleri barındırıyor. Bu fotoğrafları çeken Anadolu Ajansının çok değerli muhabirlerini ve foto muhabirlerini gönülden kutluyorum."

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