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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Burdur Valisi Arslantaş 'İşitme engelli hastayla iletişim'i seçti

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilal Altıok   | 18.12.2020
Burdur Valisi Arslantaş 'İşitme engelli hastayla iletişim'i seçti Fotoğraf: Bilal Altıok / AA

Burdur

Burdur Valisi Ali Arslantaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçen Arslantaş, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı karesine oy verdi.

Vali Arslantaş, AA'nın kurulduğu 6 Nisan 1920'den beri ilk günkü zindelik, heyecan ve dinamikliğiyle haber maratonuna devam ettiğini söyledi.

AA'nın ulusal ve yerel basına ciddi materyal hazırladığına değinen Arslantaş, haber kategorisinde sağlık çalışanlarının işitme engelli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasıyla iletişim kurma çabasının aktarıldığı fotoğrafın ödüllendirilmesi gerektiğini düşünerek seçtiğini belirtti.

Arslantaş, "Fotoğrafları seçerken oldukça zorlandım. Hepsi birbirinden güzel, 2020 yılını anlatan fotoğraflar. AA'nın çalışanlarını yıl içinde gösterdikleri gayretten dolayı takdir duygusuyla tebrik ediyorum." dedi.

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