Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti
Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ankara
Karagöz, Valchev'i konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Valchev de iki haber ajansı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde medyanın üstlendiği rolün önemine değindi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.