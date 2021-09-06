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Kurumsal Haberler

Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

06.09.2021
Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti

Ankara
Valchev'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Valchev'i konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Valchev de iki haber ajansı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde medyanın üstlendiği rolün önemine değindi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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