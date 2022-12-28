Brüksel'deki Türk Büyükelçiler favori AA karelerini seçti
Türkiye'nin Brüksel'deki büyükelçileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflara oy verdi.
Brüksel
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceledi.
Büyükelçi Uysal, spor kategorisinde "Mersin'de Triatlon heyecanı", haber kategorisinde "Mavi çizgilerimiz var" ve çevre-yaşam kategorisinde ise "Körfez ışıkları" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı.
Bozay da spor kategorisinde "Şampiyonlar", haber kategorisinde "Hakkari'de festival havası" ve çevre-yaşam kategorisinde "Gün ışığı ağları" adlı fotoğrafları seçti.
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