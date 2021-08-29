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Kurumsal Haberler

Bosna Hersek'te Anadolu Ajansına özverili çalışmalarından dolayı plaket verildi

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Nino Catic Gazeteciler ve Medya Çalışanları Derneği tarafından Anadolu Ajansına (AA) özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

Zlatan Kapic, Sanela Crnovrsanin   | 29.08.2021
Bosna Hersek'te Anadolu Ajansına özverili çalışmalarından dolayı plaket verildi Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic / AA

SARAYBOSNA

Bosna Savaşı'nda 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihad Nino Catic anısına, ülkenin en başarılı gazeteci ve haber ajanslarına verilen plaketin bu yılki sahiplerinden biri AA oldu.

AA'nın Saraybosna ofisini ziyaret eden dernek temsilcileri, AA'nın yaptığı haberlerin, ülkedeki diğer medya kuruluşları tarafından da büyük ilgiyle takip edilerek kullanıldığını ifade etti.

Dernek temsilcileri, AA'nın, Bosna Hersek'te enformasyon eksikliği olan bölgelerden haberleri de medyaya taşıdığını vurguladı.

Plaketi AA adına teslim alan Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik, plaketi almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Aynı zamanda üzgünüm de. Bu plaketi almaktansa Nino'nun hayatta olmasını, Srebrenitsa'daki soykırımın yaşanmamış olmasını tercih ederdim. Onunla oturup gelecek hakkında konuşmak isterdim. Srebrenitsa'da en az 8 bin 372 kişi, 8 bin 372 gelecek, 8 bin 372 plan katledildi." diye konuştu.

AA için Srebrenitsa ve Bosna Hersek'in başka bölgelerinden 1992-1995 yılları arasında yaşananlara dair haberleri kamuoyuna taşımanın bir sorumluluk olduğunu kaydeden Çelik, "Biz bu şekilde adaletten yana olduğumuzu göstermiş oluyoruz." dedi.

Srebrenitsa Soykırımı'ndan bir gün önce 11 Temmuz 1995'te yaşanacaklar hakkında kamuoyunu bilgilendiren Nihad Nino Catic, Srebrenitsa'dan Boşnak askerlerin kontrolü altındaki 'güvenli bölge'ye ulaşmak üzere yola çıkmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Catic'in annesi Hajra Catic, soykırımın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen oğlunun ceset kalıntılarını aramaktan vazgeçmedi.


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