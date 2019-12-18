Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Saraybosna
AA'nın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret eden Valentin Inzko, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik'ten kurumun bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
"Yılın Fotoğrafları" oylamasına da katılan Inzko, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafı seçti.
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını tercih eden Inzko, "spor" kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.
Inzko, AA'nın yaptığı haberleri her gün takip ettiğini belirterek başarılar diledi.
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