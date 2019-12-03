Euro
6.38
Dolar
5.75
BIST 100
106,789.90
Altın
1,479.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' fotoğrafını seçti

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayhan Gül   | 03.12.2019
Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' fotoğrafını seçti Fotoğraf: Elman Omiç/AA

Saraybosna

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Husein Kavazovic, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Kavazovic, "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Kavazovic, özellikle haber ve yaşam kategorisindeki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Aralarında seçim yapmak gerçekten zor. O yüzden hislerimi dinleyerek seçim yaptım." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >> Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı

Benzer haberler

Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' fotoğrafını seçti

Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' fotoğrafını seçti

Aksaray Valisi Mantı'nın oyu 'Beyaz Yürüyüş' fotoğrafına

Yalova Valisi Erol 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' fotoğrafını seçti