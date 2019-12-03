Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazovic, 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' fotoğrafını seçti
Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı (Reis-ul Ulema) Husein Kavazovic, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Saraybosna
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Husein Kavazovic, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçti.
"Yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Kavazovic, "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.
Kavazovic, özellikle haber ve yaşam kategorisindeki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Aralarında seçim yapmak gerçekten zor. O yüzden hislerimi dinleyerek seçim yaptım." ifadelerini kullandı."Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >> Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.