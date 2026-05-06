Hayat TV Genel Müdür Elvir Şvrakic'in de bulunduğu heyete, AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk eşlik etti.

AA'nın 106 yıllık arşivindeki fotoğraflardan oluşan "Zamanın Tanığı" sergisini ve AAtölye'yi gezen heyet, AA Dış İlişkiler Müdürü Öztürk'ten fotoğraflar ve AAtölye hakkında bilgi aldı.

Şvrakic, AA ile işbirliklerini daha da genişletme arzusunda olduklarını dile getirerek, AA'nın küresel çapta önemli bir haber ajansı olduğuna dikkati çekti.

Heyet, daha sonra AA'nın tanıtıldığı sunumu dinledi.

Sunumda konuşan Çebişli, AA Teknoloji'nin savunma sanayi, medya ve finans şirketlerine birçok farklı alanda hizmet verdiğinin altını çizdi.

AA Teknoloji Koordinatörü Çebişli'nin, Hayat TV heyetiyle karşılıklı hediye takdim etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.