Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı'ndan AA'ya ödül
Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı, ülkedeki faaliyetlerinin 25'inci yılı kapsamında, Anadolu Ajansına (AA) katkı ve destekleri nedeniyle ödül verdi.
Saraybosna
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşen etkinlik kapsamında, Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı, aralarında AA'nın da bulunduğu, faaliyetlerine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür belgesi ve plaket verdi.
Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı Başkanı Marko Sinanovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Kızılhaçı'nın 110'uncu yılını kutladığına işaret ederek, ülkedeki doğal afet ve her türlü ihtiyaç durumlarında her zaman halkın yanında olduklarını söyledi.
Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kurum bünyesinde 30 bin üye, 3 bin gönüllü ve 150 uzman bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.