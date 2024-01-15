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Kurumsal Haberler

Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı Komsic, oyunu "Uğurlama" fotoğrafından yana kullandı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vesna Besic, Lejla Biogradlija  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanı Komsic, oyunu "Uğurlama" fotoğrafından yana kullandı Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Saraybosna

Komsic, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Bosna Hersek'te görev yapan Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafına oy veren Komsic, "Spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Tamam mı, devam mı?" isimli çalışmasını seçti.

Komsic, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Sevginin gücü" fotoğrafına oy verdi.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" çalışması için oy kullanan Komsic, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafını seçti.

Gazze'de yaşananları AA muhabirine değerlendiren Komsic, 1992-1995'te savaşı yaşayan Bosna Hersek halkı için Gazze'de çocukları öldürülen ebeveynleri izlemenin büyük bir acı olduğunu ifade ederek, "Taraf tutma söz konusu olduğunda ikilemde kalınmamalı diye düşünüyorum. Bütün bir milleti vatanlarından silmeye çalışmanın hiçbir maruzatı olamaz." dedi.

Batı'nın, Gazze'de yapılanlar karşısında "ikiyüzlü" davrandığına dikkati çeken Komsic, "Bosna Hersek'teki savaş sırasında 1995'te Srebrenitsa'da yapılan soykırım, şimdi Gazze'de yapılıyor. Bir zamanlar vatanlarından yok edilmek istenen Boşnaklar, Filistinlilerle en büyük dayanışmayı gösteriyor." diye konuştu.

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