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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'un tercihi 'Annenin feryadı' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Korkmaz Ergun, haber kategorisinde "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde ise "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karelerine oy verdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 30.12.2021
Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun'un tercihi 'Annenin feryadı' oldu

İstanbul

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ergun haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.


Annenin feryadı

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" adlı fotoğrafını seçen Ergun, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karelerine oy verdi.


İdlib’deki kamplarda zorlu yaşam
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