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Kurumsal Haberler

Bolu Valisi Ümit tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 10.12.2019
Bolu Valisi Ümit tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Ümit, haber kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde İsa Terli'in çektiği "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.


Millilerden asker selamı

Vali Ümit, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının muhabirlerini tebrik ettiğini belirterek, "Tabii ki hizmet için dünyanın dört bir tarafında koşturuyorlar. Bu süre içerisinde çok önemli enstantanelerle karşılaşıyorlar. Gayet güzel fotoğraflar da çekmişler. Hepsi birbirinden güzel." diye konuştu.

Gönlünün çekilen bütün fotoğraflarda kaldığını söyleyen Ümit, "Her bir fotoğrafın anlamı farklı. Biz daha duygusal ve popüler olarak ve ortalaması en iyi olanları oylamaya gayret ettik. Özünde tüm ekibi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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