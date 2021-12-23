Dolar
10.68
Euro
12.11
Altın
1,804.71
ETH/USDT
3,930.10
BTC/USDT
48,299.00
BIST 100
1,788.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Bolu Valisi Ümit 'Göçmenlerin yardım çığlığı' başlıklı fotoğraflı seçti

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zafer Göder   | 23.12.2021
Bolu Valisi Ümit 'Göçmenlerin yardım çığlığı' başlıklı fotoğraflı seçti Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Ümit, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Ümit, haberde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorlandığını dile getiren Ümit, "2022 yılına adım atmak üzere hazırlanıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da AA tarafından 3 kategoride fotoğraf oylaması düzenleniyor. Fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı, değerli ve büyük fedakarlıklarla yapılan çalışmaların neticesinde elde edilen ürünler olduğu net şekilde görülüyor. Çekenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı en fazla ölüm son 24 saatte kaydedildi
Avustralya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
Araştırma: Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

Benzer haberler

Bolu Valisi Ümit 'Göçmenlerin yardım çığlığı' başlıklı fotoğraflı seçti

Bolu Valisi Ümit 'Göçmenlerin yardım çığlığı' başlıklı fotoğraflı seçti

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

KARDEMİR işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Aytaman favori AA karelerini seçti

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Aytaman favori AA karelerini seçti
Yargıtay Başkanı Akarca 'Görme engellilerin dayanışması'na oy verdi

Yargıtay Başkanı Akarca 'Görme engellilerin dayanışması'na oy verdi
DEİK Başkanı Olpak, "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafına oy verdi

DEİK Başkanı Olpak, "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafına oy verdi