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Kurumsal Haberler

Bolu Valisi Kılıç: Anadolu Ajansı ülkenin en önemli markaları arasında bulunuyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Bolu Valisi Kılıç: Anadolu Ajansı ülkenin en önemli markaları arasında bulunuyor

Bolu

Kılıç, mesajında, milletin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 103 yıl önce kurulan AA'nın, bugün de ülkenin ve dünyanın dört bir yanında yer alan ağıyla ülkenin en önemli markaları arasında bulunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kılıç, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle ve saygıyla anıyor, deprem, sel, yangın gibi afetlerde ve her türlü zor şartlar altında fedakarca görev yapan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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