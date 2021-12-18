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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Bodrum'daki sanatçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Sanatçılar Hurşit Yenigün ve Serdar Alagöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Evren Atalay   | 18.12.2021
Bodrum'daki sanatçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Muğla

Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan sanatçılar, evlerinde AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Anton Brink'in "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti" fotoğrafı, yaşam kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı" fotoğrafına oy veren Hurşit Yenigün, spor dalında ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafını seçti. 

Yenigün, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek seçim yapmakta zorlandığını ifade etti. 

Müzisyen Serdar Alagöz'ün haber kategorisindeki tercihi ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğrafı oldu. 

Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafını seçen Alagöz, spor dalında da Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi. 

Alagöz, fotoğrafları anlamlı ve çok güzel bulduğunu belirterek emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ettiğini dile getirdi.

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