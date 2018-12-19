BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu 'Direnişe 'engel' yok' dedi

NEW YORK

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yanı sıra her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucu birinci olan fotoğrafların da yer aldığı seçkideki fotoğrafları inceleyen Sinirlioğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy verdi.

Sinirlioğlu, "haber" kategorisindeki tercihini Ali Jadallah'ın

başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" isimli çalışmasına oy veren Sinirlioğlu, Sultan Ahmet Camisi arkasındaki kırmızı dolunayın güzel bir görüntü oluşturduğunu belirtti.

Sinirlioğlu, "spor" kategorisinde de Ahmet Dumanlı'nın "3 Adım" isimli fotoğrafını beğendi.

Oylama sonrası değerlendirmede bulunan Sinirlioğlu, AA'nın, son yıllarda her alanda çok önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, özellikle fotoğrafçılıkta çok başarılı işler yaptığını vurguladı.

Sinirlioğlu, AA tarafından düzenlenen "İstanbul Photo Awards" uluslararası fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğraflarının son 4 yıldır New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergilendiğini hatırlatarak, "O sergi de büyük ilgi topluyor. Bu Yılın Fotoğrafı seçimi de yine AA'nın habercilikte, fotoğraf haberciliğinde geldiği noktayı göstermesi bakımından fevkalade önemli. AA ve çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Muhabir: İslam Doğru