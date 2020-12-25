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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın tercihi 'Mucize'nin adı Ayda'

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şener Toktaş   | 25.12.2020
Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın tercihi 'Mucize'nin adı Ayda' Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Vali Çağatay, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Çağatay, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın 100. yılındaki fotoğraf oylamasına, 2019'da olduğu gibi bu yıl da katıldığını belirten Vali Çağatay, "100. yılını kutlayan AA gibi bir kurumun bu faaliyetini tebrik ediyorum, katıldığım için de kurumla gurur duyuyorum. Arkadaşların fotoğrafları her sene olduğu gibi bu yılda çok güzel. Beğendiklerimi tercih ettim. Hayırlı olsun. AA ve çalışanlarına nice 100 yıl diliyorum." dedi.

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