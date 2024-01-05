Dolar
29.84
Euro
32.60
Altın
2,040.03
ETH/USDT
2,244.10
BTC/USDT
43,959.00
BIST 100
7,560.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun tercihi "Gökyüzü akrobasisi" oldu

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şener Toktaş  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun tercihi "Gökyüzü akrobasisi" oldu

Bitlis

Karaömeroğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem:Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" fotoğrafına oy veren Karaömeroğlu, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze:Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İsyan" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı karelerini seçen Karaömeroğlu, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Vali Karaömeroğlu, AA'nın 2023 yılında çektiği fotoğrafların yer aldığı yarışmada çok başarılı karelerin bulunduğunu, tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirten Karaömeroğlu, "En iyisini seçmeye çalıştık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş gücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Fethi Sekin'in şehadetinin 7. yılına özel klip
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Bingöl Valisi Usta'nın tercihi "Türkiye Yüzyılı" oldu

Bingöl Valisi Usta'nın tercihi "Türkiye Yüzyılı" oldu

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Bahadır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun tercihi "Gökyüzü akrobasisi" oldu

Kastamonu Valisi Dallı favori AA karelerini seçti

Kastamonu Valisi Dallı favori AA karelerini seçti
Düzce Valisi Aslan'ın oyu "Eksi'de operasyon"a

Düzce Valisi Aslan'ın oyu "Eksi'de operasyon"a
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin oyu "Eksi'de operasyon"a

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin oyu "Eksi'de operasyon"a
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet