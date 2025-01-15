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Kurumsal Haberler

Bitlis Valisi Karakaya AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şener Toktaş  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Bitlis Valisi Karakaya AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Vali Karakaya, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" adlı fotoğraflarını seçen Karakaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", Spor" kategorisinde ise Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" adlı karesine oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri kutlayan Karakaya, böyle güzel bir uygulamayı başlattığı ve geleneksel hale getirdiği için AA'yı tebrik etti.

Sayfalarla ifade edilemeyecek birçok şeyin görsellerle anlam bulduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Seçilen temalar da çok kıymetli. Özellikle Suriye konusunda ya da bazı milli hassasiyetlerimiz konusunda fotoğraflar gerçekten duygu yüklü. Sanatın gücünü burada da görüyoruz. Anadolu Ajansını kutluyorum. Aslında bütün fotoğraflar birbirinden kıymetli ve değerli. Hem sanatsal değeri hem de içerik olarak baktığımızda fotoğrafların her biri ayrı bir anlam ifade ediyor."

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