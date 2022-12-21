Bitlis Valisi Çağatay'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "İdlib'de kar"
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bitlis
Vali Çağatay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
İdlib'de kar
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'de kar" fotoğraflarına oy veren Çağatay, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını seçti.
Şampiyonlar
AA muhabirlerinin her yıl olduğu gibi yine çok güzel çalışmalara imza attığını belirten Çağatay, "Anadolu Ajansımızı bu faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yıl, İdlib'de kar, Ampute Milli Takımımızın şampiyonluk anları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gururumuz, yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un açılış fotoğraflarını oyladım. Arkadaşlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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TOGG'un ilk yolculuğu