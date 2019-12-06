Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
108,904.10
Altın
1,475.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Bitlis Valisi Çağatay'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Okur   | 06.12.2019
Bitlis Valisi Çağatay'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Bitlis

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çağatay, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı. Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Çağatay, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Vali Çağatay, AA muhabirlerinin Türkiye ve dünyadan çok güzel fotoğraflar çektiklerini aktardı. Bölgenin fotoğraf tutkunları için çok zengin olduğunu ifade eden Çağatay, "Geçtiğimiz yıllarda da çok güzel fotoğraflar vardı. Önümüzdeki yıllarda da çok güzel fotoğraflar çıkacağına inanıyorum. Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.
Millilerden asker selamı

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

Bitlis Valisi Çağatay'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Bitlis Valisi Çağatay'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Kars Valisi Öksüz 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' fotoğrafını seçti

Kırklareli Valisi Bilgin'in seçimi 'Batırılan Uçak' oldu

Bakan Kurum 4 fotoğraf için oy kullandı

Bakan Kurum 4 fotoğraf için oy kullandı
Tokat Valisi Balcı'nın tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına'

Tokat Valisi Balcı'nın tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına'
Karla mücadele ekiplerinin tercihi 'Zirvedeki Yollar Açıldı' oldu

Karla mücadele ekiplerinin tercihi 'Zirvedeki Yollar Açıldı' oldu