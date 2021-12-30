Dolar
13.08
Euro
14.80
Altın
1,799.44
ETH/USDT
3,696.00
BTC/USDT
46,856.00
BIST 100
1,903.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Bitlis Valisi Çağatay 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şener Toktaş   | 30.12.2021
Bitlis Valisi Çağatay 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti Fotoğraf: Şener Toktaş / AA

Bitlis

Çağatay, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan kareleri inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Çağatay, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", haberde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını oyladı.

Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasını desteklediğini belirten Çağatay, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Beğendiğim fotoğrafları oyladım. Anadolu Ajansı hakikaten çok başarılı bir iş yapıyor. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor
Kovid-19 vaka sayısı artan Ordu'da 'ev ziyaretlerine ara verin' çağrısı

Benzer haberler

Bitlis Valisi Çağatay 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti

Bitlis Valisi Çağatay 'Şampiyon Mete Gazoz'u seçti

TİM Başkanı İsmail Gülle 'Yılın Fotoğrafları' arasından tercihini yaptı

SETA Genel Koordinatörü Duran'ın tercihi 'Savaşın çocukları' fotoğrafı oldu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Görme engellilerin dayanışması"nı seçti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Görme engellilerin dayanışması"nı seçti
'Amanos kartalları' favori AA karelerini seçti

'Amanos kartalları' favori AA karelerini seçti
Milli güreşçi Kayaalp 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihini yaptı

Milli güreşçi Kayaalp 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihini yaptı