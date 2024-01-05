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Kurumsal Haberler

Bingöl Valisi Usta'nın tercihi "Türkiye Yüzyılı" oldu

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rıdvan Korkulutaş  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Bingöl Valisi Usta'nın tercihi "Türkiye Yüzyılı" oldu Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş / AA

Bingöl

Vali Usta, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi kedi", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy veren Usta, bu yıla özel eklenen "Deprem:Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", "Gazze:Kanıt"ta ise Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" karelerini seçti.

Vali Usta, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirterek, "Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Karar vermesi çok zor, hepsi de anlamlı. Emeği geçen fotoğraf sanatçılarına, foto muhabirlerine çok teşekkür ederim. Bu kareleri bizlerle buluşturan Anadolu Ajansına da şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yılın karelerini şimdiden heyecanla beklemeye başladım." dedi.

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