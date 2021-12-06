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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Bingöl Valisi Ekinci'nin tercihi 'Orantısız güç' oldu

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rıdvan Korkulutaş   | 06.12.2021
Bingöl Valisi Ekinci'nin tercihi 'Orantısız güç' oldu Fotoğraf: Aydın Arık/AA

Bingöl

Ekinci, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Vali Ekinci, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", haber kategorisinde ise Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Başarılarından dolayı AA'nın tüm muhabirlerini kutlayan Ekinci, 67 kare arasında yaşam, spor ve haber kategorilerinde seçimini yaptığını söyledi.

Ekinci şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı her zamanki gibi Türkiye ve dünya gündemindeki önemli olayları fotoğraflayarak yazıya ihtiyaç duymadan hakikaten olayı anlatabilmiş. Tüm ajanslara örnek olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Bu fotoğraflardan özellikle İsrail zulmü altında bulunan Filistinli çocuklarımızın ne yazık ki durumunu yansıtan ve çocuğun o mazlum halini birebir ifade eden fotoğrafı beğendim. Umarım yakın zamanda son bulur bu zulüm. Bunun yanında hakikaten çok güzel fotoğraflar var. Özellikle 'İstanbul ve hilal' adı altında yayınlanan fotoğraf çok güzel. Çamlıca Camisi ile Galata Kulesi doyumsuz bir fotoğraf olmuş. Yarışmada dereceye girecek tüm muhabirlerimizi şimdiden kutluyorum."

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