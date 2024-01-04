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Kurumsal Haberler

Bilecik Valisi Aygöl'ün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Haber" kategorisinde favorisi "Gökyüzünde Akrobasi" oldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Atahan Gezer  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Bilecik Valisi Aygöl'ün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Haber" kategorisinde favorisi "Gökyüzünde Akrobasi" oldu Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Bilecik

Aygöl, kendisini makamında ziyaret eden AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan kurumun yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Aygöl, "Çevre-Yaşam" kategorisinde "Ata'nın Huzurunda", "Haber" kategorisinde "Gökyüzünde Akrobasi", "Spor" kategorisinde ise "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.

Aygöl, "Deprem: Umut" kategorisinde "Depremzede Bebekler", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise "Toz Duman" fotoğraflarını seçti.

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