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Kurumsal Haberler

Bilecik Valisi Aygöl: Anadolu Ajansı gazetecilik ve habercilikte bir okuldur

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Atahan Gezer  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Bilecik Valisi Aygöl: Anadolu Ajansı gazetecilik ve habercilikte bir okuldur

Bilecik

Aygöl, mesajında, AA'nın Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

AA'nın Cumhuriyet'in kuruluşuna ve gelişimine tanıklık ettiğini belirten Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansının haber ve yayınları, araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğini taşımaktadır. Yayıncılık anlayışı ve misyonuyla, yetiştirdiği çok sayıda gazeteciyle basın alanında öncü olan milli ajansımız, Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşımaktadır. Bir asrı aşkın bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyen, yalnızca ulusal basınımızın değil dünyanın önde gelen, saygın ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."


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