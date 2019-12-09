Euro
6.43
Dolar
5.80
BIST 100
108,835.10
Altın
1,463.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Bakanı'nı kabul ediyor İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi
logo
Kurumsal Haberler

BERNAMA Üst Yöneticisi Nurini'nin tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

Malezya'nın devlet haber ajansı BERNAMA'nın Üst Yöneticisi Nurini Kassim, Anadolu Ajansının 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.12.2019
BERNAMA Üst Yöneticisi Nurini'nin tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Kuala Lumpur

Malezya'nın devlet haber ajansı BERNAMA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Nurini Kassim, Anadolu Ajansının (AA) 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.


Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Nurini, yaşam kategorisinde ise Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar Arasında" karesini beğendi.


Yapraklar arasında

Nurini, spor kategorisinde ise tercihini, Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafından yana kullandı.


Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"

Oylamanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Nurini, BERNAMA ile AA arasında 2015'te imzalanan iş birliği anlaşmasına dikkati çekerek, "Ajanslarımız arasında iş birliğini güçlendirmeyi umuyorum. Bundan önceki yıllara dönüp beraber neler yaptığımıza bakmalı ve değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum." dedi.

BERNAMA'daki görevine bu sene içinde atandığını ve medya sektöründe yeni olduğunu vurgulayan Nurini, "İlerleyen zamanlarda birlikte daha fazla işler yapmak ve iki haber ajansı arasında iletişimin güçlenmesi herkes için en iyisi olur." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

BERNAMA Üst Yöneticisi Nurini'nin tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

BERNAMA Üst Yöneticisi Nurini'nin tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

Bahçeli'nin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasilerin tercihi 'Sarıkamış şehitleri anısına' oldu

Muğla Valisi Civelek'in tercihi 'Raftingin zorlu parkuru' oldu

Muğla Valisi Civelek'in tercihi 'Raftingin zorlu parkuru' oldu
Bursaspor Başkanı Mestan 'Şehitlere Saygı' fotoğrafını seçti

Bursaspor Başkanı Mestan 'Şehitlere Saygı' fotoğrafını seçti
Ardahan Valisi Masatlı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Ardahan Valisi Masatlı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı