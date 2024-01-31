Dolar
30.35
Euro
32.97
Altın
2,047.23
ETH/USDT
2,324.30
BTC/USDT
43,319.00
BIST 100
8,496.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler

beIN Sports ekibi AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

beIN Sports'ta yayınlanan Trio programının önemli isimlerinden Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran ile kanalın ekran yüzlerinden Seyhan Şaşko, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Hilmi Sever  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
beIN Sports ekibi AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul

Üç isim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışındaki çalışmalarını inceledi.

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafını seçen Bülent Yıldırım, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğaz'da bir dev", "Gazze: Kanıt" kategorisinde, Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım", "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" ve "Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" fotoğraflarına oy verdi.

Bahattin Duran, "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Çevre" kategorisinde "Ata'nın huzurunda", "Gazze:Kanıt" kategorisinde "Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarını seçti. Duran'ın "Deprem:Umut" kategorisindeki tercihi ise Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" isimli fotoğrafı oldu.

Seyhan Şaşko, "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre" kategorisinde "Ata'nın huzurunda", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarını seçti. Şaşko, "Deprem:Umut" kategorisinde de oyunu Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu
Ardahan'a yağan kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor
Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası
Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek
"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda yarı finale çıktı

Manchester United, Altay Bayındır onuruna stadında Türk bayrağı dalgalandırdı

beIN Sports ekibi AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray için en iyi transferleri yapma peşindeyiz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray için en iyi transferleri yapma peşindeyiz
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali, en çok canlı izleyiciye ulaşan spor etkinliklerinden oldu

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali, en çok canlı izleyiciye ulaşan spor etkinliklerinden oldu
Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var

Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet