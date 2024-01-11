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Kurumsal Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'nin "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Haykırış" oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
BBP Genel Başkanı Destici'nin "Yılın Kareleri" oylamasındaki tercihi "Haykırış" oldu Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Destici, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Haykırış

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması ve çekilen fotoğrafların kalitesi ve anlamı açısından Anadolu Ajansını tebrik eden Destici, oylamanın daha önceki yıllarda üç başlıkta yapıldığını bu yıl ise Gazze: Kanıt ve Deprem:Umut kategorilerinin de eklenmesiyle 5 kategoriye çıkarıldığını söyledi.


Gökyüzü akrobasisi

"Haber "kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı fotoğrafına oy veren Destici, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü" fotoğrafını seçerek, bulutların arasından görünen İstanbul Köprüsü'nden çok etkilendiğini ifade etti.


Gökyüzü köprüsü

"Spor" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Gölge süvari" adlı fotoğrafına oy veren Destici, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" fotoğraflarını oylayarak, foto muhabirlerini tebrik etti.


Gölge süvari

Mustafa Destici, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl özel olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve oradaki on binlerce masumu katletmesini yansıtan fotoğrafları kategorilerine eklemesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.


Hoş geldin

6 Şubat depremlerinin de fotoğraf karelerine yansıtılmasının değerli olduğunu belirten Destici, Gazze ve deprem konusunun önemine değinerek bu fotoğrafları kategoriye eklediği için Anadolu Ajansını tebrik etti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu, fotoğrafları seçerken çok zorlandığını ifade eden Destici, Gazze ve deprem denildiğinde çok duygusallaştığını, fotoğraf seçimi yaparken de duygusal davranarak seçim yaptığını belirtti.

Haberde, Anadolu Ajansının eline kimsenin su dökemediğini vurgulayan Destici, Türkiye'de ve dünyanın her yerinde, deprem, yangın gibi afetlerde hep AA'nın var olduğunu kaydetti.

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