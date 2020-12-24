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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

BBP Genel Başkanı Destici'nin tercihi 'Mucizenin adı Ayda' oldu

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan BBP Genel Başkanı Destici, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğrafını oyladı.

Fırat Taşdemir   | 24.12.2020
BBP Genel Başkanı Destici'nin tercihi 'Mucizenin adı Ayda' oldu Fotoğraf: Ali Balıkçı /AA

Ankara

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Destici, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği Haber, Yaşam ve Spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Mucize'nin adı Ayda

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" isimli fotoğrafını oylayan Destici, Spor'da Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", Yaşam'da ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını seçti.


Buz tutan gölde futbol

Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirlerini çektiği fotoğraflardan dolayı tebrik eden Destici, şunları kaydetti:

"Her biri birbirinden kıymetli, değerli eserler ancak bazıları yüreğinize hitap ediyor. Örneğin, Suriye'nin İdlib ilinden Türkiye'ye getirilen çocuğumuzun uzuvlarını kaybetmiş olmasına rağmen yaşama sevinci müthiş bir şekilde gösteriliyor. Bu da gösteriyor ki ne savaş, ne zulümler ne de katliamlar, insanın yaşama sevincini çalamıyor."


Türkiye'den protez bacaklarıyla İdlib'e döndü



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