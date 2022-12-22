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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

BBP Genel Başkanı Destici'nin favori AA karesi "Şükür secdesi" oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Destici, "Şükür secdesi", "Kömür karası gözyaşları" ve "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Utku Şimşek   | 22.12.2022
BBP Genel Başkanı Destici'nin favori AA karesi "Şükür secdesi" oldu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Destici, her birinin çok kıymetli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Spor kategorisinde tercihini Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafından yana kullanan Destici, "Dünya Kupası, milyarlarca insanın takip ettiği önemli bir turnuva. Bu turnuvada Avrupa kıtası, Amerika kıtası ile beraber çok başarılı oluyor. Fas Milli Takımı, bir ezberi bozdu ve ilk defa Afrika'dan Müslüman bir ülke yarı finale yükseldi." şeklinde konuştu.


Şükür secdesi

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" fotoğrafına oy veren Destici, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlama nedeniyle göçük altında kalan maden işçilerinin yakınlarına baş sağlığı diledi.


Kömür karası gözyaşları

Destici, "Çok zor bir duygu. Bu duygunun bir tezahürü var. Oraya da gidip hadiseyi canlı canlı takip ettiğim için beni en çok etkileyen fotoğraflardan biri de o oldu." dedi.

Mustafa Destici, çevre-yaşam kategorisinde ise tercihini Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafından yana kullandı.


Yangın müdahalesi

Ormanların ülkenin ciğerleri olduğunu ve yangınların yüreklerini yaktığını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde kasıtlı olarak özellikte terör örgütü PKK'nın ve diğerlerinin talimatıyla da bunların yapıldığını biliyoruz. Yangınlar süresince orman işçilerimiz, canları pahasına müthiş bir gayret gösteriyorlar. Orman yangını başladığında içinde yüzbinlerce, belki de milyonlarca canlı da canlarını kurtarmaya çalışıyor. Orman işçilerimiz de sadece yangınları söndürmek ile kalmıyor, aynı zamanda insani olarak o canlıların da hayatta kalması için destek oluyor. Bu görüntü de onlardan biri. Bence çok anlamlı. Beni etkiledi."

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