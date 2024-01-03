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Kurumsal Haberler

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın "Yılın Kareleri" tercihi "Kurtarıcı" oldu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Beşir Kelleci  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın "Yılın Kareleri" tercihi "Kurtarıcı" oldu Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Eldivan, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Kurtarıcı

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oylayan Vali Eldivan, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.


Son sığınak

Eldivan, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla hem estetik anlamda güzel işler ortaya çıkardığını hem de tarihe not düştüğünü söyledi.


Boğazın şahitliği

AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğine işaret eden Eldivan, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu. Emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.
Türkiye yüzyılı


Dünyanın sultanları 

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