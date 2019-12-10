Bayburt Valisi Epcim'in oyu 'Sarıkamış şehitleri anısına' fotoğrafına
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.
Bayburt
Oylama hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz’ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını tercih etti.
"Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk’ün "Çukurca’da çeltik tarlası" fotoğrafına oy kullanan Epcim, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun’un "Şahika Ercümen’den dünya rekoru" fotoğrafına oy verdi.
Sarıkamış şehitleri anısına
Epcim, AA'nın dünyanın önde gelen haber ajansları arasında önemli yer aldığını kaydederek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.
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