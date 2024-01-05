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Kurumsal Haberler

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'nin, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Depremin umudu" oldu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Beşir Kelleci  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'nin, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Depremin umudu" oldu Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Pekmezci, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Depremin umudu

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinden Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğrafını tercih eden Pekmezci, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.


Yıkım

Pekmezci, acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakırken fotoğraflarla hatıraların bir kez daha canlandığını söyledi.


Deniz anaları 

Fotoğraflara emek veren AA çalışanlarını tebrik eden Pekmezci, "2023 yılı özellikle deprem ve vatan savunmasına verdiğimiz şehitlerle birlikte bizler için acı hatıralarla dolu. Mutluluklarımızı, sevincimizi yaşatan anılar da oluştu. Hepsini Anadolu Ajansımızın fotoğraf kareleri içerisinde gördük. Bu yılın ülkemize, milletimize güzel hatıralar yaşatmasını temenni ediyorum." dedi.


“Eksi”de operasyon

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