Batman Valisi AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

BATMAN

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Batman Valisi Hulusi Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Şahin, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Şahin, tüm fotoğrafların her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekte güçlük çektiğini ifade eden Şahin, "Fotoğraflar gerçekten müthiş. Yani bir oy vermek haksızlık oldu belki de çünkü daha fazlasına oy vermek isterdim. Özellikle haber kategorisinde 3-4 tane daha seçmem lazımdı. Anadolu Ajansı sadece habercilik değil fotoğraflardan görüldüğü gibi sanat da yapıyor. Fotoğrafçılık sanatını da en iyi şekilde icra ediyor. Hepsi bir hikayeyi en çarpıcı şekilde anlatıyor." dedi.

Şahin, Anadolu Ajansının kamuoyunun haber alması açısından da çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydederek, tüm çalışanlarına başarılar diledi.

Muhabir: Selman Tür

