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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Başpehlivan Ahmet Taşçı'nın seçimi 'Millilerin asker selamı' oldu

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, Karamürselli Ahmet Taşçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini "Millilerin asker selamı"ndan yana kullandı.

Kadir Yıldız   | 21.12.2019
Başpehlivan Ahmet Taşçı'nın seçimi 'Millilerin asker selamı' oldu Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Sarıkamış şehitleri anısına

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taşçı, haber kategorisinde "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde ise "Millilerin asker selamı" fotoğraflarını beğendi.


Millilerden asker selamı

Taşçı, yaptığı açıklamada, fotoğrafları anlamlı ve değerli bulduğunu belirterek, karelerin her birinin başarılı olduğunu söyledi.

Kendisine göre anlamlı olan fotoğraflara oy verdiğini ifade eden Taşçı, şöyle konuştu:

"Sporda A Milli Futbol Takımımızın yakaladığı başarı, halkımıza hediyeleri oldu. Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerimize böyle selam yollamaları da çok anlamlıydı. Takımda Karamürselli olan bizim çıraklardan diyebiliriz gerçi güreş yapmamış, futbol oynamış ama Merih Demiral kardeşimizin de orada olması bizi mutlu ediyor. Karamürselliler başarılara alışkındır ama futbolda, milli takımda başarılar elde eden Merih kardeşimiz bizi son derece mutlu ediyor."

Taşçı, AA'yı yaptığı bu çalışmadan dolayı tebrik ederek, "AA'nın bu çalışmasıyla geçmişimizi, tarihimizi, övgülerimizi, üzüntülerimizi anmak nasip oluyor. Bu güzel duyguları sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla buluşturmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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