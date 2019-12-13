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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Bartın Valisi Güner AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Birkan Ural   | 13.12.2019
Bartın Valisi Güner AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güner, daha sonra oylama yaptı.

Vali Güner, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarını seçti.


Teröre başörtülü yanıt

AA'nın oylamasında bu yıl da birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Güner, "Anadolu Ajansını seviyoruz ve AA'nın bu tür faaliyetlerine katkı sağlamaktan mutluyuz." dedi.

Haber kategorisinde "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafını, bu tür davranışları desteklemek için seçtiğini anlatan Güner, "Yaşam kategorisinde, Türk milleti için ayrı bir anlamı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı 'İstanbul'un incisi' fotoğrafını seçtim. Son olarak 'Millilerden asker selamı' adlı fotoğrafa da gururla oy verdim." ifadelerini kullandı.

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