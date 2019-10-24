Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Takip Komitesi İstanbul'da toplandı
AA'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Takip Komitesi Toplantısı İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Takip Komitesi, İstanbul'da toplandı.
AA'nın ev sahipliğinde İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, AA'yı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, ABNA-SE Genel Sekreterliğini yürüten Atina Haber Ajansı/Makedonya Basın Ajansı ANA/MPA'yı Dış İlişkiler Başdanışmanı Michalis Psilos temsil etti.
Toplantıda, ABNA-SE ile ilgili AA dönem başkanlığında yapılan çalışmalar ve bir sonraki genel kurulun gündemi konuşuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.