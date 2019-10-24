Euro
6.40
Dolar
5.76
BIST 100
100,345.60
Altın
1,501.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Takip Komitesi İstanbul'da toplandı

AA'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Takip Komitesi Toplantısı İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti.

Hanife Sevinç   | 24.10.2019
Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Takip Komitesi İstanbul'da toplandı

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) dönem başkanlığını yürüttüğü Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Takip Komitesi, İstanbul'da toplandı.

AA'nın ev sahipliğinde İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, AA'yı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, ABNA-SE Genel Sekreterliğini yürüten Atina Haber Ajansı/Makedonya Basın Ajansı ANA/MPA'yı Dış İlişkiler Başdanışmanı Michalis Psilos temsil etti.

Toplantıda, ABNA-SE ile ilgili AA dönem başkanlığında yapılan çalışmalar ve bir sonraki genel kurulun gündemi konuşuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Benzer haberler

Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Takip Komitesi İstanbul'da toplandı

Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Takip Komitesi İstanbul'da toplandı