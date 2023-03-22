Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Yunanistan'da toplandı
Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Kurul toplantısında, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2024 dönem başkanlığı tescillendi.
Selanik
Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde düzenlenen genel kurul toplantısında, Anadolu Ajansı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz temsil etti.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın da katıldığı toplantıda alınan kararlar çerçevesinde ABNA-SE'nin 2023 yılı projeleri takvime bağlandı.
ABNA-SE genişledi
Genel Kurul'da İtalyan Haber Ajansı ANSA'nın, ABNA-SE'ye üyelik başvurusu oy birliğiyle kabul edildi.
AA, AMNA, Bulgar Haber Ajansı (BTA) ve Kosova Haber Ajansının (KosovaPress), ABNA-SE Yönetim Kurulunda yer almasına karar verildi.
ABNA-SE'nin yeni tüzüğüyle kurucu tüzel kişiliğine kavuştuğu 2022 Genel Kurulunda 2024 dönem başkanı seçilen AA'nın, 2024 dönem başkanlığı da Selanik'teki genel kurulda tescillendi.
Karagöz'ün önerisi üzerine ABNA-SE 2024 Genel Kurulunun İstanbul'da düzenlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
Toplantının sonunda Karagöz, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Türkiye'ye gösterdikleri dayanışma için ABNA-SE'ye teşekkür etti.
AMNA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Emilios Perdikaris ise bir sonraki dönem başkanı olacak AA adına Karagöz'e "Yunanistan'da Osmanlı Mimarisi" isimli bir kitap hediye etti.
Karagöz de Perdikaris'e "sıfır atık hedeflenerek geri dönüştürülmüş araba parçalarından üretilmiş bir fotoğraf makinesi heykeli" takdim etti.
Dezenformasyonla mücadele için işbirliği yapılacak
AA'ya konuşan Perdikaris, Selanik'teki çalışmaların verimli geçtiğini belirterek, çalışmalar kapsamında dezenformasyonla mücadele, Batı Balkanların Avrupa perspektifi ve ABNA-SE üyesi ülkeleri arasında işbirliği köprüsü oluşturmak gibi konuların ele alındığını ifade etti.
Perdikaris, günümüzde sosyal medya aracılığıyla haber sayısının arttığına ancak haberlerin kalite sorununun gündeme geldiğine dikkati çekerek, bu sorunla ancak bölgede halkları ve ajansları birleştiren iş birliği köprüleri aracılığıyla mücadele edilebileceğini kaydetti.
Haber ajanslarının gerçeklik ve öznellik görevi olduğunu vurgulayan Perdikaris, hem birlik aracılığıyla hem de birlik üyelerinin arasındaki ikili işbirliğiyle bunun sağlanması için çalışıldığını belirtti.
Perdikaris, Selanik'teki görüşmeler çerçevesinde her ajansta, gelen bilgilerin doğruluğunun kontrol edildiği "teyit hattı" şeklinde çalışacak sorumlu bir ekip oluşturulmasına karar verildiğini aktararak, haber teyidine yönelik başka projeler üzerinde de çalışıldığını ifade etti.
Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'daki haber ajanslarının arasındaki işbirliğinin özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Perdikaris, "Bu iş birliğiyle halkların sahip olduğu farklı bakış açıları arasındaki mesafeyi azaltabiliriz. Zira, aslında kimsenin komşusuyla, yanı başındaki ülkelerle bir sorunu yok. Sadece fikir uyuşmazlıkları olan bazı algılar olabilir ama günün sonunda önemli olan bu tür kurumlar aracılığıyla işbirliği yapmaktır." diye konuştu.
Perdikaris, "Birliğimizin temel unsurlarından biri güçleri birleştirerek, ajansların temsil ettiği insanlar ve ülkeler arasında köprü kurabilmek, onların aynı masada konuşup, olası tüm sorunları çözebilmesini sağlamaktır. Bu nedenle çok mutluyum." dedi.
Birliğin ortak projeleri üzerinde çalışıldığını kaydeden Perdikaris, gazeteciler için dijital beceriler ve güvenlik gibi konularda ortak eğitim programları planladıklarını da ifade etti.
"Ajanslarımız arasındaki işbirliği bölge halkları için de çok yararlı olacaktır"
Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Direktörü Kiril Valchev de üye ajansların, aralarındaki her türlü işbirliğini derinleştirmeye ve özellikle dezenformasyonla mücadele konusunda daha somut ve etkin tedbirler almaya karar verdiklerini belirtti.
ABNA-SE'nin aslında 30 senedir var olduğunu ancak bugüne kadar daha ziyade bir "yakın arkadaşlar kulübü" olarak varlığını devam ettirdiğini belirten Valchev, şimdi sahip olunan kurumsal yapının, üyeler arasındaki işbirliğini artırmak için önemli olduğunu vurguladı.
Valchev, bu kurumsal yapının ABNA-SE'nin Avrupa Birliği (AB) fonlarından da yararlanabilmesine olanak verebileceğinin altını çizdi.
Moldova Resmi Haber Ajansının (Moldpress) da ABNA-SE'ye üyelik için başvurduğunu ifade eden Valchev, bu başvurunun da yakın bir tarihte olumlu sonuçlanacağına inandığı söyledi.
Valchev, sözlerine şöyle devam etti:
"Ajanslarımız arasındaki işbirliği bölge halkları için de çok yararlı olacaktır. Doğal olarak bu birliğe üye ajanslar, temsil ettikleri ülkeleri en derinlemesine ve doğru olarak bilenlerdir. İnsanlarımızın bölgedeki diğer ülkelerde neler olup bittiğini bölge dışı haber kaynakları yerine ABNA-SE'ye üye ajanslar üzerinden öğrenebilmesi önemli."
Birlik üyesi haber ajanslarında üretilen haberlerin tüm üye ajanslar tarafından kullanımının ve paylaşımının önemli olduğunu vurgulayan Valchev, bunun için yetkili birimler oluşturulmasına da Selanik'teki Genel Kurul toplantısında karar verildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.