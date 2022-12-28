Balıkesir Valisi Şıldak'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü"
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.
Balıkesir
Şıldak, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Görev tamam
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı karesini tercih eden Şıldak, sporda Sergen Sezgin'in "Kökbörü" fotoğrafını oyladı.
Kökbörü
Vali Şıldak, çevre-yaşamda ise tercihini Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" fotoğrafından yana kullandı.
Körfez ışıkları
Şıldak, AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğine işaret ederek, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu. Emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.