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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Balıkesir Valisi Şıldak'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.

Miraç Kaya   | 28.12.2022
Balıkesir Valisi Şıldak'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü"

Balıkesir

Şıldak, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


Görev tamam

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı karesini tercih eden Şıldak, sporda Sergen Sezgin'in "Kökbörü" fotoğrafını oyladı.


Kökbörü

Vali Şıldak, çevre-yaşamda ise tercihini Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" fotoğrafından yana kullandı.


Körfez ışıkları

Şıldak, AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğine işaret ederek, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu. Emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.

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