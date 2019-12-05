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Kurumsal Haberler

Balıkesir Emniyet Müdürü Onar'ın tercihi 'Millilerden Asker Selamı' oldu

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Miraç Kaya   | 05.12.2019
Balıkesir Emniyet Müdürü Onar'ın tercihi 'Millilerden Asker Selamı' oldu

Balikesir

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Onar, 7 fotoğraf seçti.


Tasavvuf rüzgarı

Onar, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", Sergen Sezgin'in "Tasavvuf Rüzgarı" ve Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Enkazlar Arasında İftar", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada", Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", sporda ise Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Millilerden asker selamı

Fotoğraflarda emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik eden İl Emniyet Müdürü Onar, seçkideki eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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