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Kurumsal Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için 3 fotoğraf seçti.

Miraç Kaya   | 09.12.2019
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

BalIkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yücel Yılmaz, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Tüm eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Belediye Başkanı Yılmaz, seçkide yer alan fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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