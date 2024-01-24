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Kurumsal Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Toz duman" oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

İlkan Toprak  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Toz duman" oldu Fotoğraf: İlkan Toprak/AA

Balıkesir

Yılmaz, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Belediye Başkanı Yılmaz, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan ve "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Arif Hüdaverdi Yaman imzalı "Kurtuluş Sevinci", İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona’nın "Toz duman" adlı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" karelerini seçen Yılmaz, "Spor"da ise Özgür Tiran'ın "Er meydanında" adlı fotoğrafına oy verdi.

Birbirinden özel fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirten Yılmaz, "Fotoğrafların her birinin ayrı bir hikayesi, verdiği mesaj var. AA yöneticileri ve çalışanlarını, emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

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