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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' fotoğrafına oy verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Miraç Kaya   | 28.12.2021
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Miraç Kaya / AA

Balıkesir

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yücel Yılmaz, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakamam" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Yılmaz, fotoğrafları çekenleri kutladı.

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