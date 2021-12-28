Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' fotoğrafına oy verdi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Balıkesir
Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Yücel Yılmaz, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakamam" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Yılmaz, fotoğrafları çekenleri kutladı.
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