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Türkiye, Kurumsal Haberler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un yarın saat 10.30'da katılacağı duyurulan AA Editör Masası programı ertelendi.

Özcan Yıldırım   | 09.06.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yarın saat 10.30'da katılacağı duyurulan Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası programı ertelendi.

Programa ilişkin yeni tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

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