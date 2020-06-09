Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un yarın saat 10.30'da katılacağı duyurulan AA Editör Masası programı ertelendi.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yarın saat 10.30'da katılacağı duyurulan Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası programı ertelendi.
Programa ilişkin yeni tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.